Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) взяла на себя инвестиционное обязательство в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления с совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала - рассказала Свириденко.

Свириденко отметила, что первыми в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. "Мы намерены реализовать 3 проекта до конца 2026 года", - указала она.

"Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества. Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины", - рассказала Свириденко.

Она отметила, что этот стартовый капитал имеет дополнительное значение для Украины: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.