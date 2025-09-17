$41.180.06
12:33 • 960 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 17902 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 28170 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 30422 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 88554 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 107868 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52018 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61340 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 99748 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31376 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) инвестировала $75 млн в Инвестиционный фонд восстановления. Украина удвоит этот взнос, формируя стартовый капитал фонда в размере $150 млн.

Инвестиционный фонд восстановления из США начинает свою операционную работу: есть первый взнос, и Украина его удвоит - Свириденко

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) взяла на себя инвестиционное обязательство в Инвестиционный фонд восстановления в размере 75 млн долл., и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, стартовые позиции будут насчитывать 150 млн. долл. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, передает УНН.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) взяла на себя инвестиционное обязательство в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот вклад. Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления с совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала

- рассказала Свириденко.

Свириденко отметила, что первыми в фокусе - проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. "Мы намерены реализовать 3 проекта до конца 2026 года", - указала она.

"Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества. Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины", - рассказала Свириденко.

Она отметила, что этот стартовый капитал имеет дополнительное значение для Украины: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране.

Дополнение

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США.

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.

Анна Мурашко

