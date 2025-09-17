США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США, передає УНН.

Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) сьогодні оголосила про виділення 75 мільйонів доларів США Інвестиційному фонду реконструкції США та України, що забезпечить початковий капітал для прискорення інвестицій фонду в критично важливі корисні копалини, вуглеводні та пов'язану з ними інфраструктуру в Україні - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що початкові інвестиції DFC у акціонерний капітал будуть подвоєні урядом України на загальну суму 150 мільйонів доларів. Ці інвестиції підтримають відбудову України та довгострокове економічне відновлення, зміцнять ланцюги постачання природних ресурсів США та сприятимуть економічному зростанню, безпеці та інноваціям США. Капітал підтримає початковий етап інвестування перед поступовими внесками роялті з України до фонду.

Розміщуючи цей початковий капітал, ми прагнемо каталізувати інвестиції приватного сектору в Україні через інвестиції фонду, відновити критично важливу інфраструктуру, розкрити природні ресурси та забезпечити економічне процвітання для Сполучених Штатів та України. Ці інвестиції підкреслюють партнерство DFC з Україною, спрямоване на сприяння відновленню країни та доступу наших країн до критично важливих природних ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки – сказав керівник інвестицій та керівник апарату DFC Конор Коулман.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що Україна робить внесок, подібний до внеску Сполучених Штатів, підкреслюючи спільне зобов’язання інвестувати разом через Фонд інвестицій у реконструкцію.

Фонд фінансуватиме проекти, спрямовані на відновлення критично важливої інфраструктури, масштабування нових технологій та відповідальний розвиток наших природних ресурсів. Ці інвестиції створять робочі місця в обох країнах і дозволять американським та українським компаніям співпрацювати. Наше партнерство знизить ризики глобальних ланцюгів поставок та мобілізує приватний капітал для закріплення реконструкції та безпеки України – розповів Соболев.

Фонд використовуватиме американські таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні та стимулювання нових стратегічних інвестиційних можливостей для Сполучених Штатів, інших союзників та партнерів приватного сектору, включаючи багатосторонні банки розвитку та інших інвесторів приватного сектору. Він надаватиме пріоритет інвестиціям у природні ресурси, енергетику, інфраструктуру та критично важливі ланцюги постачання корисних копалин, які є важливими для просування економічного процвітання США та життєво важливими для національних інтересів як США, так і України.

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.