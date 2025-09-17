$41.180.06
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении 75 миллионов долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины. Эти средства направлены на поддержку экономического восстановления страны.

США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления, созданный Украиной и США, передает УНН.

Международная корпорация по финансированию развития США (DFC) сегодня объявила о выделении 75 миллионов долларов США Инвестиционному фонду реконструкции США и Украины, что обеспечит начальный капитал для ускорения инвестиций фонда в критически важные полезные ископаемые, углеводороды и связанную с ними инфраструктуру в Украине 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что первоначальные инвестиции DFC в акционерный капитал будут удвоены правительством Украины на общую сумму 150 миллионов долларов. Эти инвестиции поддержат восстановление Украины и долгосрочное экономическое восстановление, укрепят цепи поставок природных ресурсов США и будут способствовать экономическому росту, безопасности и инновациям США. Капитал поддержит начальный этап инвестирования перед постепенными взносами роялти из Украины в фонд.

Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторождений15.09.25, 17:15 • 19481 просмотр

Размещая этот начальный капитал, мы стремимся катализировать инвестиции частного сектора в Украине через инвестиции фонда, восстановить критически важную инфраструктуру, раскрыть природные ресурсы и обеспечить экономическое процветание для Соединенных Штатов и Украины. Эти инвестиции подчеркивают партнерство DFC с Украиной, направленное на содействие восстановлению страны и доступу наших стран к критически важным природным ресурсам, необходимым для обеспечения национальной безопасности 

– сказал руководитель инвестиций и руководитель аппарата DFC Конор Коулман.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что Украина вносит вклад, подобный вкладу Соединенных Штатов, подчеркивая совместное обязательство инвестировать вместе через Фонд инвестиций в реконструкцию.

Фонд будет финансировать проекты, направленные на восстановление критически важной инфраструктуры, масштабирование новых технологий и ответственное развитие наших природных ресурсов. Эти инвестиции создадут рабочие места в обеих странах и позволят американским и украинским компаниям сотрудничать. Наше партнерство снизит риски глобальных цепей поставок и мобилизует частный капитал для закрепления реконструкции и безопасности Украины 

– рассказал Соболев.

Фонд будет использовать американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата в Украине и стимулирования новых стратегических инвестиционных возможностей для Соединенных Штатов, других союзников и партнеров частного сектора, включая многосторонние банки развития и других инвесторов частного сектора. Он будет отдавать приоритет инвестициям в природные ресурсы, энергетику, инфраструктуру и критически важные цепи поставок полезных ископаемых, которые важны для продвижения экономического процветания США и жизненно важны для национальных интересов как США, так и Украины.

Дополнение

15 сентября министр экономики Алексей Соболев сообщал, что американским партнерам показали объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация побывала на Кировоградщине, где осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что работа Инвестиционного фонда восстановления Украины и Соединенных Штатов Америки может стартовать с проектов по графиту, титану и литию.

Анна Мурашко

