Україна очікує, що до кінця 2028 року в Інвестфонді відбудови буде не менше 200 млн доларів

Київ очікує, що до кінця цього року в Інвестиційному фонді відбудови буде $150 млн. А до кінця 2028 року обсяг може зрости не менше ніж на $200 млн. Цих коштів достатньо, щоб розпочати перші масштабні інвестиції. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Деталі

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови, створений Україною та США.

DFC і Україна роблять рівні внески — по 75 мільйонів доларів у Інвестиційний фонд відбудови США та України. З урахуванням інших надходжень очікуємо, що до кінця 2028 року загальний обсяг Фонду складе близько 200 мільйонів доларів . Перші кошти стануть сигналом для інших інвесторів, зокрема ЄБРР та IFC - сказав Соболев.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи формування України та США стартового капіталу для роботи Інвестиційного фонду відбудови у розмірі 150 млн доларів, що це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можна заявити, що операційна робота стартувала.

Соболев зазначив, що фінансування надходитиме траншами під конкретні ініціативи: частина вже цього року, решта — наступного.

Це означає, що кошти відразу працюватимуть на реальні інвестиції в Україні, а не залишатимуться "на папері" - написав він у Facebook.

Доповнення

15 вересня міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що американським партнерам показали об'єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Делегація побувала на Кіровоградщині, де оглянула Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко заявляла, що робота Інвестиційного фонду відбудови України та Сполучених Штатів Америки може стартувати з проєктів щодо графіту, титану та літію.