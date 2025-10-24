Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила

Для украинцев упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

В ведомстве сообщили, что теперь людям, чьи дома разрушены российскими обстрелами, станет проще подтвердить разрушения через Дию - даже если до жилья физически невозможно добраться. Правительство обновило правила дистанционного обследования.

Что изменилось

Ранее для подтверждения уничтожения жилья нужны были фото минимум с трех ракурсов, строго сверху с отклонением не более 20°, с точной геолокацией в пределах 4 метров. Часто в условиях войны получить такие снимки невозможно.

Обновленные требования включают:

Достаточно одного общего снимка, который показывает степень повреждения;

Не нужно снимать строго сверху — главное, чтобы было видно разрушение;

Погрешность геолокации может составлять до 10 метров вместо 4;

Даже если фото не идеальны, но вместе подтверждают факт уничтожения — их примут для компенсации.

Кроме того, спутниковые снимки Государственного космического агентства Украины теперь будут официально подтверждать уничтожение жилья.

Также будут привлекаться отдельные подразделения Сил обороны для сбора данных на прифронтовых территориях, где не могут работать гражданские комиссии - говорится в сообщении.

Все данные интегрируются с Реестром поврежденного имущества и порталом Дия – чтобы процесс был быстрым и прозрачным.

єВідновлення в цифрах

За время работы программы 143 000+ семей получили компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье на общую сумму почти ₴50 миллиардов.

26 000+ семей получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья на сумму ₴37,8 миллиарда — около 17 000 из них уже купили новые дома.

Благодаря механизму дистанционного обследования уже по 650+ заявлениям согласовано получение компенсаций за уничтоженное имущество.

Как работает программа єВідновлення?

Владельцы подают заявление через Дию → Сервисы → єВідновлення и получают компенсацию за уничтоженное имущество.

Приоритет имеют военные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Компенсацию за уничтоженное имущество получают двумя способами: жилищный сертификат на покупку нового жилья, или в виде денежной компенсации на восстановление на собственном земельном участке. Новое имущество должно располагаться на безопасной территории.

Справка

Сервис єВідновлення и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества реализуются Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством цифровой трансформации Украины в рамках проекта "Цифровизация для роста, добросовестности и прозрачности" (UK DIGIT), выполняемого Фондом Евразия и финансируемого UK Dev. Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

Напомним

В Украине разрабатывают механизм для включения владельцев жилья в памятниках архитектуры в программу "єВідновлення". Правительство утвердило постановление, которое позволяет подтверждать разрушение жилья-памятника Актом комиссионного обследования, что открывает доступ к компенсациям.

