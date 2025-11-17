Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры

$42.060.00
48.880.00
ukenru
16 ноября, 18:56 • 17319 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 35309 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 29428 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 55042 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 31458 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 36401 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 49211 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45470 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42420 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53440 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Отказаться от собственных иллюзий и лишить иллюзий врага": Сибига назвал две решающие цели на текущем этапе войны16 ноября, 19:47 • 5428 просмотра
Иран прекратил обогащение урана на всех объектах после атак Израиля и США - глава МИД16 ноября, 20:09 • 2862 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 8956 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times00:53 • 3930 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 16996 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 55046 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 53066 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 104604 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 88833 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 60890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Скотт Бессент
Бритни Спирс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Исландия
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 9016 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 30759 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 104600 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 39184 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 54761 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Фильм

Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Более 236 000 зданий разрушены или повреждены, а 10% жилищного фонда недоступны.

Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры

Спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции ООН (МОМ), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что во время войны было разрушено или повреждено более 236 000 зданий, еще более 2,5 миллиона жилых единиц – около 10 процентов жилищного фонда – были каким-либо образом повреждены или недоступны из-за продолжающегося конфликта.

Дефицит муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и масштабным перемещением, вызванным людьми, бегущими от войны, создал серьезное давление на наличие и доступность жилья

- указывается в отчете.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция08.08.25, 20:47 • 11020 просмотров

По оценкам ООН, около 10,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома – почти четверть довоенного населения, большинство из которых покинули страну.

Две трети из 3,7 миллиона оставшихся людей испытывают трудности с оплатой нового жилья. Для многих их зависимость от рынка аренды истощила семейные сбережения

- констатируют в ООН.

Там указывают, что финансовый вопрос арендной платы продолжает ложиться тяжелым бременем на перемещенные домохозяйства, поскольку они вынуждены тратить 50% или более своего дохода на аренду. При этом "поскольку война в Украине продолжается, решение жилищных потребностей перемещенных украинцев остается критическим приоритетом".

"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", – сказал глава миссии МОМ в Украине Роберт Тернер.

Напомним

В октябре в Украине были упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, через Дию. Теперь достаточно одного снимка с погрешностью геолокации до 10 метров, а спутниковые снимки Государственного космического агентства и данные Сил обороны будут подтверждать факт уничтожения.

В ОП назвали причины медленного наполнения реестра уничтоженного имущества09.10.25, 15:55 • 2474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Международная организация по миграции
Организация Объединенных Наций
Украина