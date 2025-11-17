Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры

Спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции ООН (МОМ), сообщает УНН.

Отмечается, что во время войны было разрушено или повреждено более 236 000 зданий, еще более 2,5 миллиона жилых единиц – около 10 процентов жилищного фонда – были каким-либо образом повреждены или недоступны из-за продолжающегося конфликта.

Дефицит муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и масштабным перемещением, вызванным людьми, бегущими от войны, создал серьезное давление на наличие и доступность жилья

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция

По оценкам ООН, около 10,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома – почти четверть довоенного населения, большинство из которых покинули страну.

Две трети из 3,7 миллиона оставшихся людей испытывают трудности с оплатой нового жилья. Для многих их зависимость от рынка аренды истощила семейные сбережения