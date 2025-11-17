Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Киев • УНН
Спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Более 236 000 зданий разрушены или повреждены, а 10% жилищного фонда недоступны.
Спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции ООН (МОМ), сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что во время войны было разрушено или повреждено более 236 000 зданий, еще более 2,5 миллиона жилых единиц – около 10 процентов жилищного фонда – были каким-либо образом повреждены или недоступны из-за продолжающегося конфликта.
Дефицит муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и масштабным перемещением, вызванным людьми, бегущими от войны, создал серьезное давление на наличие и доступность жилья
Как получить компенсацию за уничтоженное жилье в зоне боевых действий: пошаговая инструкция08.08.25, 20:47 • 11020 просмотров
По оценкам ООН, около 10,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома – почти четверть довоенного населения, большинство из которых покинули страну.
Две трети из 3,7 миллиона оставшихся людей испытывают трудности с оплатой нового жилья. Для многих их зависимость от рынка аренды истощила семейные сбережения
Там указывают, что финансовый вопрос арендной платы продолжает ложиться тяжелым бременем на перемещенные домохозяйства, поскольку они вынуждены тратить 50% или более своего дохода на аренду. При этом "поскольку война в Украине продолжается, решение жилищных потребностей перемещенных украинцев остается критическим приоритетом".
"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", – сказал глава миссии МОМ в Украине Роберт Тернер.
Напомним
В октябре в Украине были упрощены требования по подтверждению разрушения жилья, поврежденного в результате российских обстрелов, через Дию. Теперь достаточно одного снимка с погрешностью геолокации до 10 метров, а спутниковые снимки Государственного космического агентства и данные Сил обороны будут подтверждать факт уничтожения.
В ОП назвали причины медленного наполнения реестра уничтоженного имущества09.10.25, 15:55 • 2474 просмотра