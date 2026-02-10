$43.030.02
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Київський метрополітен планує закупити майже 4,5 тис. розкладних стільців для станцій, які працюють як укриття

Київ • УНН

 • 96 перегляди

КП "Київський метрополітен" планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій. Це необхідно для комфорту тисяч людей, які використовують метро як укриття під час повітряних тривог.

КП "Київський метрополітен" планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які працюють цілодобово як укриття, передає УНН із посиланням на Київську міську раду.

Деталі

Як інформують у комунальному підприємстві, додаткові місця для сидіння необхідні під час повітряної тривоги у столиці, коли на станціях одночасно перебувають тисячі людей – батьки з дітьми, люди старшого віку. Водночас кількість додаткових сидінь визначено з урахуванням безпеки та вільних шляхів евакуації.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала "Київському метрополітену" понад 10 000 розкладних стільців. Необхідну кількість розподілили на 46 підземних станцій з урахуванням кількості людей, які використовують простір як укриття. У подальшому станції доукомплектовували за запитом. Через активну експлуатацію (виведення з ладу), а також через неповернення частини стільців, на сьогодні залишок становить лише близько 2 400 одиниць.

Крім того, у столичній міській раді закликали пасажирів дбайливо ставитися до майна, яке використовується спільно. Кожен збережений стілець – це комфорт ще для однієї людини під час повітряної тривоги.

Нагадаємо

46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття цілодобово. Під час масованих атак на станціях перебувають тисячі людей. З огляду на те, що більшість повітряних тривог нині припадає на нічний час, просимо також брати із собою теплі речі – на станціях прохолодно.

У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів

Антоніна Туманова

