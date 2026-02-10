Київський метрополітен планує закупити майже 4,5 тис. розкладних стільців для станцій, які працюють як укриття

КП "Київський метрополітен" планує придбати 4 460 розкладних стільців для підземних станцій, які працюють цілодобово як укриття, передає УНН із посиланням на Київську міську раду.

Деталі

Як інформують у комунальному підприємстві, додаткові місця для сидіння необхідні під час повітряної тривоги у столиці, коли на станціях одночасно перебувають тисячі людей – батьки з дітьми, люди старшого віку. Водночас кількість додаткових сидінь визначено з урахуванням безпеки та вільних шляхів евакуації.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала "Київському метрополітену" понад 10 000 розкладних стільців. Необхідну кількість розподілили на 46 підземних станцій з урахуванням кількості людей, які використовують простір як укриття. У подальшому станції доукомплектовували за запитом. Через активну експлуатацію (виведення з ладу), а також через неповернення частини стільців, на сьогодні залишок становить лише близько 2 400 одиниць.

Крім того, у столичній міській раді закликали пасажирів дбайливо ставитися до майна, яке використовується спільно. Кожен збережений стілець – це комфорт ще для однієї людини під час повітряної тривоги.

Нагадаємо

46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття цілодобово. Під час масованих атак на станціях перебувають тисячі людей. З огляду на те, що більшість повітряних тривог нині припадає на нічний час, просимо також брати із собою теплі речі – на станціях прохолодно.

У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів