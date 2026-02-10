Киевский метрополитен планирует закупить почти 4,5 тыс. раскладных стульев для станций, работающих как укрытия

КП "Киевский метрополитен" планирует приобрести 4 460 раскладных стульев для подземных станций, которые круглосуточно работают как укрытие, передает УНН со ссылкой на Киевский городской совет.

Детали

Как информируют в коммунальном предприятии, дополнительные места для сидения необходимы во время воздушной тревоги в столице, когда на станциях одновременно находятся тысячи людей – родители с детьми, люди старшего возраста. В то же время количество дополнительных сидений определено с учетом безопасности и свободных путей эвакуации.

В 2023 году Международная организация по миграции передала "Киевскому метрополитену" более 10 000 раскладных стульев. Необходимое количество распределили на 46 подземных станций с учетом количества людей, использующих пространство как укрытие. В дальнейшем станции доукомплектовывались по запросу. Из-за активной эксплуатации (вывода из строя), а также из-за невозврата части стульев, на сегодня остаток составляет лишь около 2 400 единиц.

Кроме того, в столичном городском совете призвали пассажиров бережно относиться к имуществу, которое используется совместно. Каждый сохраненный стул – это комфорт еще для одного человека во время воздушной тревоги.

Напомним

46 подземных станций столичного метро работают как укрытие круглосуточно. Во время массированных атак на станциях находятся тысячи людей. Учитывая, что большинство воздушных тревог сейчас приходится на ночное время, просим также брать с собой теплые вещи – на станциях прохладно.

