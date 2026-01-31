$42.850.00
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Киеве во время остановки метро спасатели эвакуировали из тоннелей почти 500 пассажиров

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Киеве спасатели вывели 481 человека из поездов метрополитена, которые остановились в тоннелях из-за аварийного отключения электроэнергии. Один поезд остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", другой – в 1 км от станции "Выдубичи".

В Киеве во время остановки метро спасатели эвакуировали из тоннелей почти 500 пассажиров

В Киеве спасатели вывели почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате аварийного отключения электроэнергии и исчезновения напряжения в столичном метрополитене было приостановлено движение поездов. Некоторые из них вынужденно совершили остановку в тоннелях между станциями. В частности, один из поездов остановился в 100 метрах от станции "Вокзальная", а другой – в 1 км от станции "Выдубичи" 

- говорится в сообщении.

Спасатели вместе с правоохранителями помогли пассажирам безопасно добраться до станций. Всего из вагонов был выведен 481 человек.

Напомним 

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блекауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль объяснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Антонина Туманова

