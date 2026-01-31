$42.850.00
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр

Київ • УНН

 712 перегляди

Технологічне порушення з відключенням ліній електропередач між Румунією і Молдовою та в Україні спричинило каскадне відключення енергосистеми. У Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані графіки аварійних відключень.

Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами, пише УНН.

Сьогодні об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у місті Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень

- повідомив Шмигаль у соцмережах.

Енергетики Укренерго, з його слів, працюють над відновленням електропостачання.

Протягом найближчих годин світло буде відновлено

- наголосив міністр.

Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин31.01.26, 12:12 • 1318 переглядiв

Юлія Шрамко

