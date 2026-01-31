Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
Київ • УНН
Технологічне порушення з відключенням ліній електропередач між Румунією і Молдовою та в Україні спричинило каскадне відключення енергосистеми. У Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані графіки аварійних відключень.
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами, пише УНН.
Сьогодні об 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у місті Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень
Енергетики Укренерго, з його слів, працюють над відновленням електропостачання.
Протягом найближчих годин світло буде відновлено
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин31.01.26, 12:12 • 1318 переглядiв