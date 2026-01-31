Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Київ • УНН
Міненерго повідомило про екстрені відключення електроенергії у Київській, Житомирській та Харківській областях. За прогнозами, електропостачання відновиться протягом найближчих 2-3 годин.
Міненерго пояснило ситуацію в енергосистемі, вказавши, що є екстрені відключення у трьох областях - Київській, Житомирській та Харківській і що "за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", пише УНН.
Щодо ситуації в енергосистемі та застосування екстрених відключень. За командою НЕК "Укренерго", в Київській, Житомирській та Харківській області застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою31.01.26, 11:29 • 2436 переглядiв