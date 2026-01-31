$42.850.00
51.240.00
ukenru
10:12 • 116 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 838 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 2436 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 21314 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 39886 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 42315 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28115 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26040 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 22117 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 22402 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
5м/с
75%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці негативно ставляться до очільників США, Китаю та рф: соціологи назвали "лідера"31 січня, 00:37 • 17948 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 11468 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року04:21 • 7280 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo05:18 • 11529 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 15060 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 838 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 42315 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 26660 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 31543 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 34944 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 1434 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 4890 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 15662 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 15608 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 15875 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Серіали

Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Міненерго повідомило про екстрені відключення електроенергії у Київській, Житомирській та Харківській областях. За прогнозами, електропостачання відновиться протягом найближчих 2-3 годин.

Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин

Міненерго пояснило ситуацію в енергосистемі, вказавши, що є екстрені відключення у трьох областях - Київській, Житомирській та Харківській і що "за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", пише УНН.

Щодо ситуації в енергосистемі та застосування екстрених відключень. За командою НЕК "Укренерго", в Київській, Житомирській та Харківській області застосовані екстрені відключення електроенергії. За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин

- повідомили в Міненерго.

Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою31.01.26, 11:29 • 2436 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Житомирська область
Київська область
Харківська область
Укренерго