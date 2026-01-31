$42.850.00
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою

Київ • УНН

 • 4316 перегляди

У Києві та низці регіонів України сталися аварійні відключення світла, зупинилося метро та виникли перебої з водою. Причиною є пошкодження енергосистеми внаслідок атак рф.

Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою

У Києві та низці регіонів сталися аварійні відключення світла, у столиці та Харкові зупинилося метро, у низці міст перебої з водою, повідомили місцева влада, обленерго та компанії у суботу, пише УНН.

Аварійні відключення світла

По регіонах почали повідомляти про аварійні відключення світла.

"У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", - зазначив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах.

"Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

"Одещина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - вказали у ДТЕК.

"За вказівкою з НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атак армії рф", - повідомили в Сумиобленерго.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 10 черг Графіка аварійних відключень (ГАВ) одночасно", - зазначили у Чернігівобленерго.

"О 10:48 отримана команда від НЕК "Укренерго" на застосування 6-10 черг ГАВ", - вказали у Полтаваобленерго.

"Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - зазначили у ДТЕК.

Перебої з водою

У Сумах "у зв'язку з перебоями в енергопостачанні знеструмлені деякі об'єкти КП "Міськводоканал"". "Просимо мешканців міста, у яких наразі немає води, поставитись із розумінням до тимчасових незручностей. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, подачу води буде відновлено", - зазначили у КП "Міськводоканал" Сумської міськради.

У Вінниці "через повну відсутність електроенергії зупинилась головна водопровідна станція Вінниці: все місто наразі без води", повідомили у Вінницяоблводоканал.

Зупинка метро

У Києві "через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", зазначили у КМДА.

У Харкові "з технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено", зазначили у Харківському метрополітені. Там про відновлення руху пообіцяли повідомити додатково.

У Києві тимчасово зупинилося метро через зникнення напруги - КМДА31.01.26, 11:19 • 1476 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
