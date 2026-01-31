У Києві тимчасово зупинилося метро через зникнення напруги - КМДА

У Києві тимчасово призупинено рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги, повідомили у КМДА, пише УНН.

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - повідомили у КМДА.

Про відновлення роботи повідомимо додатково.

росіяни вже понад добу б’ють по об’єктах залізниці на Дніпровщині - Кулеба