У Києві тимчасово зупинилося метро через зникнення напруги - КМДА
Київ • УНН
Рух поїздів метрополітену та робота ескалаторів у Києві тимчасово призупинені. Причина — зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.
У Києві тимчасово призупинено рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги, повідомили у КМДА, пише УНН.
Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів
Про відновлення роботи повідомимо додатково.
