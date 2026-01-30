росіяни вже понад добу б’ють по об’єктах залізниці на Дніпровщині - Кулеба

Росія вже понад добу цілеспрямовано б’є по залізничній інфраструктурі станції Синельникове Дніпропетровської області. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об’єктах залізниці. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога

Кулеба уточнив, що пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. На щастя, без постраждалих.

З міркувань безпеки Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.

Залізничники працюють під тривогами і під ударами, але рух не зупиняється. Росія може нищити колії й вагони, але не здатна зламати систему, яка тримає країну разом