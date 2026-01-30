Зеленський: зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях

$42.850.08
17:20 • 2016 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
15:18 • 7488 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
13:54 • 12988 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
12:21 • 15788 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 18212 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
30 січня, 10:25 • 20021 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 24116 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31774 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
30 січня, 06:30 • 36161 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42460 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 37198 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 23129 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 17781 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 15970 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 15609 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 5554 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 12309 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 15814 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 76643 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 61612 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Україна
Державний кордон України
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 812 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 4358 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 8812 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 16147 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 17955 перегляди
Зеленський: зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Володимир Зеленський повідомив, що росія переорієнтовується на удари по логістиці та вузлових станціях. Він також зазначив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російських енергооб'єктах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики, але росія переорієнтовується на удари по логістиці, по вузлових станціях. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. 

Залежить від партнерів, звісно, – від США, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах  

- додав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини.

Павло Башинський

