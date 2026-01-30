Зеленський: зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики, але росія переорієнтовується на удари по логістиці, по вузлових станціях. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах - сказав Зеленський.

Він додав, що американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався.

Залежить від партнерів, звісно, – від США, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах - додав Зеленський.

