Влаштували постійне "сафарі" проти людей: Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у низці міст

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, передає УНН.

Має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь - наголосив Зеленський під час наради для розвитку малої протидронової ППО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.