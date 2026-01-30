Влаштували постійне "сафарі" проти людей: Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у низці міст
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі та прикордонних громадах Сумщини. Це рішення прийнято після постійних ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.
Має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.