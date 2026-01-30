Влаштували постійне "сафарі" проти людей: Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у низці міст

$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 4438 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 11401 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 14228 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 16829 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 19144 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23465 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 31246 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35896 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42185 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 68007 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 35776 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 21779 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 15938 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 14116 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 13529 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 2678 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 11050 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 13696 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 75411 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 60446 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Кудрицький
Андрій Сибіга
Україна
Німеччина
Сумська область
Державний кордон України
Київська область
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 3138 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 7426 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 14266 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції30 січня, 10:58 • 16093 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 33901 перегляди
Влаштували постійне "сафарі" проти людей: Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у низці міст

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Президент Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі та прикордонних громадах Сумщини. Це рішення прийнято після постійних ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Влаштували постійне "сафарі" проти людей: Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у низці міст

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити захист від російських дронів у таких містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, передає УНН.

Має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь 

- наголосив Зеленський під час наради для розвитку малої протидронової ППО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Нерухомість
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Міністерство оборони України
Повітряні сили Збройних сил України
Нікополь
Володимир Зеленський
Херсон