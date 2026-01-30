Погодили структуру нового командування та підходи до управління: Зеленський зібрав нараду для розвитку "малої" ППО

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
15:18 • 3342 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 10232 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 13173 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 15802 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 18283 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 23019 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30825 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35718 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 42014 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 67456 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
80%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 34847 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30 січня, 09:47 • 20843 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 14627 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 12801 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12022 перегляди
Публікації
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 808 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 10179 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 12284 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 74530 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 59641 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Ляшко
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 2282 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 6404 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 13018 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 14846 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 33476 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Погодили структуру нового командування та підходи до управління: Зеленський зібрав нараду для розвитку "малої" ППО

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо розвитку малої протидронової ППО. Погодили структуру нового командування та визначили ключові завдання для Повітряних сил і Міноборони.

Погодили структуру нового командування та підходи до управління: Зеленський зібрав нараду для розвитку "малої" ППО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони, передає УНН.

Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління 

- повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони. 

Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь 

- зазначив Зеленський.

Друге завдання, за його словами, масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту.

Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами. Слава Україні! 

- резюмував Президент.

В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков28.01.26, 20:10 • 26169 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Міністерство оборони України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Херсон