Погодили структуру нового командування та підходи до управління: Зеленський зібрав нараду для розвитку "малої" ППО
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо розвитку малої протидронової ППО. Погодили структуру нового командування та визначили ключові завдання для Повітряних сил і Міноборони.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони, передає УНН.
Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління
Крім того, Глава держави визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.
Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь
Друге завдання, за його словами, масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту.
Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами. Слава Україні!
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков28.01.26, 20:10 • 26169 переглядiв