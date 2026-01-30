Погодили структуру нового командування та підходи до управління: Зеленський зібрав нараду для розвитку "малої" ППО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду для розвитку малої протидронової ППО - погодили структуру нового командування та нові підходи до управління, а також визначено ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони, передає УНН.

Важлива нарада для розвитку малої протидронової ППО. Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління - повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

Перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей. Щодня – їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь - зазначив Зеленський.

Друге завдання, за його словами, масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту.

Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами. Слава Україні! - резюмував Президент.

В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков