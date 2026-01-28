$42.960.17
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Повітряних силах формується напрям "малої" ППО, який очолить полковник Євгеній Хлєбніков. Це рішення покликане підвищити ефективність протидії ворожим атакам дронів.

В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков

У Повітряних силах буде сформовано напрям "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков - офіцер із бойовим й управлінським досвідом, який служив у підрозділах зенітних ракетних військ. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає УНН

росія щодня атакує українські міста сотнями дронів. Понад 6 тис. безпілотників лише за останній місяць. Влучення в житлові будинки, критичну інфраструктуру, потяги - терор мирних українців не припиняється. Ворог постійно вдосконалює модифікацію дронів і тактику атак, щоб досягати цілей. Щодня зʼявляється новий ризик. Наприклад, як БпЛА зі Starlink. Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз. Для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів. На завдання Президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам 

- написав Федоров. 

Він зазначив, що нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Зокрема, під його керівництвом формується командування "малої" ППО - цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Його ключове завдання - побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба. Євгеній Хлєбніков - офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО. З перших днів повномасштабної війни керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт 

- зазначив Федоров. 

За його словами, найближчим часом планується посилення управління в кожному регіоні й продовжиться формуватися сильна команду для розвитку "малої" ППО.

Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення 

- резюмував міністр.

Нагадаємо 

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та масштабування досвіду боротьби з дронами.

Павло Башинський

