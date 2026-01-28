В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников

В Воздушных силах будет сформировано направление "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников - офицер с боевым и управленческим опытом, служивший в подразделениях зенитных ракетных войск. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов. Более 6 тыс. беспилотников только за последний месяц. Попадания в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда - террор мирных украинцев не прекращается. Враг постоянно совершенствует модификацию дронов и тактику атак, чтобы достигать целей. Ежедневно появляется новый риск. Например, как БпЛА со Starlink. Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз. Для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков. По заданию Президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам - написал Федоров.

Он отметил, что недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. В частности, под его руководством формируется командование "малой" ПВО - это направление возглавил полковник Евгений Хлебников.

Его ключевая задача - построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба. Евгений Хлебников - офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО. С первых дней полномасштабной войны руководил применением БпЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014–2015 годах — участник боев за Донецкий аэропорт - отметил Федоров.

По его словам, в ближайшее время планируется усиление управления в каждом регионе и продолжит формироваться сильная команда для развития "малой" ПВО.

Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. Но впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата - резюмировал министр.

Напомним

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и масштабирование опыта борьбы с дронами.