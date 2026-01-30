Согласовали структуру нового командования и подходы к управлению: Зеленский собрал совещание для развития "малой" ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию малой противобеспилотной ПВО – согласовали структуру нового командования и новые подходы к управлению, а также определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны, передает УНН.

Важное совещание для развития малой противобеспилотной ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению. - сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства определил ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

Первое – должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно – их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий. - отметил Зеленский.

Вторая задача, по его словам, масштабирование нашего противодействия "шахедам" и другим российским ударным дронам. Будет больше рубежей, больше линий защиты.

Третье – нужно распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями. Слава Украине! - резюмировал Президент.

В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников