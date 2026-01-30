Устроили постоянное "сафари" против людей: Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в ряде городов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, передает УНН.

Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно – их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий