Устроили постоянное "сафари" против людей: Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в ряде городов

Эксклюзив
15:18
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
Эксклюзивы
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП
30 января, 08:38
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам
30 января, 09:47
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
30 января, 10:58
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет
11:39
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
12:58
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
12:58
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
29 января, 16:36
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Украина
Германия
Сумская область
Государственная граница Украины
Киевская область
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внук
15:51
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое
13:24
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет
11:39
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
30 января, 10:58
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
29 января, 18:08
Устроили постоянное "сафари" против людей: Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в ряде городов

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в Херсоне, Никополе и приграничных общинах Сумской области. Это решение принято после постоянных ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Устроили постоянное "сафари" против людей: Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в ряде городов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, передает УНН.

Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно – их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий

- подчеркнул Зеленский во время совещания по развитию малой противодроновой ПВО.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию малой противодроновой ПВО - согласовали структуру нового командования и новые подходы к управлению, а также определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.

Антонина Туманова

