Устроили постоянное "сафари" против людей: Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в ряде городов
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в Херсоне, Никополе и приграничных общинах Сумской области. Это решение принято после постоянных ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, передает УНН.
Должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей. Ежедневно – их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию малой противодроновой ПВО - согласовали структуру нового командования и новые подходы к управлению, а также определены ключевые задачи для команды Воздушных сил и Министерства обороны.