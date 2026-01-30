$42.850.08
Зеленский: сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Владимир Зеленский сообщил, что россия переориентируется на удары по логистике и узловым станциям. Он также отметил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.

Зеленский: сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики, но россия переориентируется на удары по логистике, по узловым станциям. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, – утром это произошло на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался. 

Зависит от партнеров, конечно, – от США, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергообъектам  

- добавил Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту от российских дронов в таких городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины.

Павел Башинский

Война в Украине
