Зеленский: сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики, но россия переориентируется на удары по логистике, по узловым станциям. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Начался этот день с докладов из регионов: во всех наших областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики. Почти не было. Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб. Также сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, – утром это произошло на Днепровщине. Важно, что наши железнодорожники работают и обеспечивают сообщение во всех регионах