россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Российские войска более суток атакуют железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково на Днепропетровщине, нанеся 7 ударов БПЛА. Повреждены вагоны, пути, электросети и здания, но пострадавших нет.

россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба

Россия уже более суток целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов БПЛА по объектам железной дороги. В регионе 16 часов подряд продолжается воздушная тревога

- говорится в сообщении.

Кулеба уточнил, что повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, без пострадавших.

Из соображений безопасности Укрзализныця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.

Железнодорожники работают под тревогами и под ударами, но движение не останавливается. Россия может уничтожать пути и вагоны, но не способна сломать систему, которая держит страну вместе

- добавил Кулеба.

Зеленский: сейчас видим переориентацию россии на удары по логистике, по узловым станциям30.01.26, 20:06 • 936 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
