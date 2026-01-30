россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба

Россия уже более суток целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов БПЛА по объектам железной дороги. В регионе 16 часов подряд продолжается воздушная тревога

Кулеба уточнил, что повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. К счастью, без пострадавших.

Из соображений безопасности Укрзализныця вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем. Сегодня все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОВА.

Железнодорожники работают под тревогами и под ударами, но движение не останавливается. Россия может уничтожать пути и вагоны, но не способна сломать систему, которая держит страну вместе