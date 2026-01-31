В Киеве временно остановилось метро из-за исчезновения напряжения - КГГА
Киев • УНН
Движение поездов метрополитена и работа эскалаторов в Киеве временно приостановлены. Причина — исчезновение напряжения от внешних питающих центров.
В Киеве временно приостановлено движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов
О возобновлении работы сообщим дополнительно.
