В Киеве временно остановилось метро из-за исчезновения напряжения - КГГА

30 января, 18:51 • 19837 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 37733 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 39573 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 26795 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 25084 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 21700 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22148 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21758 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22700 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26697 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 15977 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 16642 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 10214 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 10111 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 13745 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 39567 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 25477 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 30429 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 33856 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 90848 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 412 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 3268 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 14905 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 14924 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 15226 просмотра
В Киеве временно остановилось метро из-за исчезновения напряжения - КГГА

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Движение поездов метрополитена и работа эскалаторов в Киеве временно приостановлены. Причина — исчезновение напряжения от внешних питающих центров.

В Киеве временно остановилось метро из-за исчезновения напряжения - КГГА

В Киеве временно приостановлено движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов

- сообщили в КГГА.

О возобновлении работы сообщим дополнительно.

россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4490 просмотров

Юлия Шрамко

Киев