Украинские города охватили аварийные отключения света: остановка метро и перебои с водой
Киев • УНН
В Киеве и ряде регионов Украины произошли аварийные отключения света, остановилось метро и возникли перебои с водой. Причиной является повреждение энергосистемы в результате атак РФ.
В Киеве и ряде регионов произошли аварийные отключения света, в столице и Харькове остановилось метро, в ряде городов перебои с водой, сообщили местные власти, облэнерго и компании в субботу, пишет УНН.
Аварийные отключения света
По регионам начали сообщать об аварийных отключениях света.
"В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие (на резервном питании станций)", - отметил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атак армии РФ", - сообщили в Сумыоблэнерго.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на Черниговщине применено 10 очередей Графика аварийных отключений (ГАО) одновременно", - отметили в Черниговоблэнерго.
"В 10:48 получена команда от НЭК "Укрэнерго" на применение 6-10 очередей ГАО", - указали в Полтаваоблэнерго.
Перебои с водой
В Сумах "в связи с перебоями в энергоснабжении обесточены некоторые объекты КП "Горводоканал"". "Просим жителей города, у которых сейчас нет воды, отнестись с пониманием к временным неудобствам. Специалисты работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, подача воды будет возобновлена", - отметили в КП "Горводоканал" Сумского горсовета.
В Виннице "из-за полного отсутствия электроэнергии остановилась главная водопроводная станция Винницы: весь город сейчас без воды", сообщили в Винницаоблводоканал.
Остановка метро
В Киеве "из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов", отметили в КГГА.
В Харькове "по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено", отметили в Харьковском метрополитене. Там о возобновлении движения пообещали сообщить дополнительно.