Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов

Минэнерго объяснило ситуацию в энергосистеме, указав, что есть экстренные отключения в трех областях - Киевской, Житомирской и Харьковской, и что "по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов", пишет УНН.

