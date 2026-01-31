$42.850.00
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
10:00 • 1570 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 2844 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 21511 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 40094 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
30 января, 18:21 • 42543 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 17:20 • 28195 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
30 января, 15:18 • 26078 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
30 января, 13:54 • 22141 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
30 января, 12:21 • 22420 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
Киев • УНН

 492 просмотра

Минэнерго сообщило об экстренных отключениях электроэнергии в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. По прогнозам, электроснабжение возобновится в течение ближайших 2-3 часов.

Минэнерго объяснило ситуацию в энергосистеме, указав, что есть экстренные отключения в трех областях - Киевской, Житомирской и Харьковской, и что "по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов", пишет УНН.

О ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений. По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской области применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов

- сообщили в Минэнерго.

Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой

Юлия Шрамко

