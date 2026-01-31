Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Киев • УНН
Минэнерго сообщило об экстренных отключениях электроэнергии в Киевской, Житомирской и Харьковской областях. По прогнозам, электроснабжение возобновится в течение ближайших 2-3 часов.
О ситуации в энергосистеме и применении экстренных отключений. По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской области применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов
