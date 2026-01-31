$42.850.00
51.240.00
ukenru
10:30 • 538 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 1170 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 1724 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 3316 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 3942 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 21970 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 40615 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43234 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28409 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26219 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
5.1м/с
74%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнейPhoto31 января, 01:49 • 6556 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 12130 просмотра
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 8526 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 12251 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 15733 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 3282 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43231 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 27109 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 31973 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 35364 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 1884 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 5402 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 15930 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 15830 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 16084 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Сериал

Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Технологическое нарушение с отключением линий электропередач между Румынией и Молдовой и в Украине повлекло за собой каскадное отключение энергосистемы. В Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены графики аварийных отключений.

Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы, пишет УНН.

Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. Что повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений

- сообщил Шмыгаль в соцсетях.

Энергетики Укрэнерго, по его словам, работают над восстановлением электроснабжения.

В течение ближайших часов свет будет восстановлен

- подчеркнул министр.

Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов31.01.26, 12:12 • 1696 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область
Киевская область
Харьковская область
Укрэнерго
Румыния
Украина
Денис Шмыгаль
Молдова
Киев