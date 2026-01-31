Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Киев • УНН
Технологическое нарушение с отключением линий электропередач между Румынией и Молдовой и в Украине повлекло за собой каскадное отключение энергосистемы. В Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях применены графики аварийных отключений.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы, пишет УНН.
Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. Что повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений
Энергетики Укрэнерго, по его словам, работают над восстановлением электроснабжения.
В течение ближайших часов свет будет восстановлен
