Метро в Киеве возобновляет работу, а в Харькове работает по графику выходного дня: сколько ждать поезд
Киев • УНН
Столичный метрополитен постепенно возобновляет работу, поезда курсируют на "синей" и "зеленой" линиях. В Харькове метрополитен работает по графику выходного дня с интервалом 20 минут.
В Киеве метрополитен постепенно возобновляет работу, а в Харькове работает по графикам выходного дня, передает УНН.
Какова ситуация в Киеве?
По данным КГГА, столичный метрополитен постепенно возобновляет работу в обычном режиме.
Поезда курсируют:
- "синяя линия" – "Героев Днепра" – "Теремки";
- "зеленая линия" – Красный Хутор" – "Сырец";
- на "красной" линии продолжаются завершающие проверки систем безопасности после подачи электроэнергии.
Поезда курсируют с интервалами:
- "зеленая" линия – 6 мин;
- "синяя" линия – 13-15 минут.
Работу метро в Киеве начинают восстанавливать, идет работа над водо- и теплоснабжением - мэр31.01.26, 14:40 • 1198 просмотров
Какова ситуация в Харькове?
Как сообщили в Харьковском метрополитене, движение поездов по линиям метрополитена выполняется по графику выходного дня.
Интервал движения поездов составляет 20 мин.
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.