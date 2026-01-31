$42.850.00
11:48 • 5240 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12164 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13427 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13000 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17100 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10578 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24523 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43624 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48923 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29287 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Метро в Киеве возобновляет работу, а в Харькове работает по графику выходного дня: сколько ждать поезд

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Столичный метрополитен постепенно возобновляет работу, поезда курсируют на "синей" и "зеленой" линиях. В Харькове метрополитен работает по графику выходного дня с интервалом 20 минут.

Метро в Киеве возобновляет работу, а в Харькове работает по графику выходного дня: сколько ждать поезд

В Киеве метрополитен постепенно возобновляет работу, а в Харькове работает по графикам выходного дня, передает УНН.

Какова ситуация в Киеве?

По данным КГГА, столичный метрополитен постепенно возобновляет работу в обычном режиме.

Поезда курсируют:

  • "синяя линия" – "Героев Днепра" – "Теремки";
    • "зеленая линия" – Красный Хутор" – "Сырец";
      • на "красной" линии продолжаются завершающие проверки систем безопасности после подачи электроэнергии.

        Поезда курсируют с интервалами:

        • "зеленая" линия – 6 мин;
          • "синяя" линия – 13-15 минут.

            Работу метро в Киеве начинают восстанавливать, идет работа над водо- и теплоснабжением - мэр31.01.26, 14:40 • 1198 просмотров

            Какова ситуация в Харькове?

            Как сообщили в Харьковском метрополитене, движение поездов по линиям метрополитена выполняется по графику выходного дня.

            Интервал движения поездов составляет 20 мин.

            Напомним 

            Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

            Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. 

            Антонина Туманова

