Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 8266 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10468 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 10181 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00 • 12746 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9144 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23788 перегляди
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
30 січня, 18:30 • 42921 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21 • 46543 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20 • 29076 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Метро у Києві відновлює роботу, а у Харкові працює за графіком вихідного дня: скільки чекати на поїзд

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Столичний метрополітен поступово відновлює роботу, поїзди курсують на "синій" та "зеленій" лініях. У Харкові метрополітен працює за графіком вихідного дня з інтервалом 20 хвилин.

Метро у Києві відновлює роботу, а у Харкові працює за графіком вихідного дня: скільки чекати на поїзд

У Києві метрополітен поступово відновлює роботу, а у Харкові працює за графіками вихідного дня, передає УНН.

Яка ситуація у Києві?

За даними КМДА, столичний метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі.

Поїзди курсують:

  • "синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки";
    • "зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець";
      • на "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.

        Поїзди курсують з інтервалами:

        • "зелена" лінія – 6 хв;
          • "синя" лінія – 13-15 хвилин.

            Роботу метро у Києві починають відновлювати, йде робота над водо- і теплопостачанням - мер31.01.26, 14:40 • 682 перегляди

            Яка ситуація у Харкові?

            Як повідомили у Харківському метрополітені, рух поїздів лініями метрополітену виконується за графіком вихідного дня.

            Інтервал руху поїздів складає 20 хв.

            Нагадаємо 

            Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

            Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. 

            Антоніна Туманова

