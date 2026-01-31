Метро у Києві відновлює роботу, а у Харкові працює за графіком вихідного дня: скільки чекати на поїзд
Київ • УНН
Столичний метрополітен поступово відновлює роботу, поїзди курсують на "синій" та "зеленій" лініях. У Харкові метрополітен працює за графіком вихідного дня з інтервалом 20 хвилин.
У Києві метрополітен поступово відновлює роботу, а у Харкові працює за графіками вихідного дня, передає УНН.
Яка ситуація у Києві?
За даними КМДА, столичний метрополітен поступово відновлює роботу у звичайному режимі.
Поїзди курсують:
- "синя лінія" – "Героїв Дніпра" – "Теремки";
- "зелена лінія" – Червоний Хутір" – "Сирець";
- на "червоній" лінії тривають завершальні перевірки систем безпеки після подачі електроенергії.
Поїзди курсують з інтервалами:
- "зелена" лінія – 6 хв;
- "синя" лінія – 13-15 хвилин.
Яка ситуація у Харкові?
Як повідомили у Харківському метрополітені, рух поїздів лініями метрополітену виконується за графіком вихідного дня.
Інтервал руху поїздів складає 20 хв.
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.