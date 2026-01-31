Роботу метро у Києві починають відновлювати, йде робота над водо- і теплопостачанням - мер
Київ • УНН
У Києві відновлюють роботу метро на всіх трьох лініях. Заживлені об'єкти критичної інфраструктури, відновлюється тиск води в системі водо- та теплопостачання.
У Києві починають відновлювати роботу метро, йде робота над водо- і теплопостачанням, повідомив мер столиці Віталій Кличко у суботу у Telegram, пише УНН.
Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях. Також заживлені обʼєкти критичної інфраструктури. Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам
