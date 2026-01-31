$42.850.00
11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Роботу метро у Києві починають відновлювати, йде робота над водо- і теплопостачанням - мер

Київ • УНН

 554 перегляди

У Києві відновлюють роботу метро на всіх трьох лініях. Заживлені об'єкти критичної інфраструктури, відновлюється тиск води в системі водо- та теплопостачання.

Роботу метро у Києві починають відновлювати, йде робота над водо- і теплопостачанням - мер

У Києві починають відновлювати роботу метро, йде робота над водо- і теплопостачанням, повідомив мер столиці Віталій Кличко у суботу у Telegram, пише УНН.

Роботу метро починають відновлювати на всіх трьох лініях. Також заживлені обʼєкти критичної інфраструктури. Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання. Щоб якнайшвидше повернути послуги киянам

- написав Кличко.

У Києві тимчасово зупинилося метро через зникнення напруги - КМДА31.01.26, 11:19

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
