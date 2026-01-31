Работу метро в Киеве начинают восстанавливать, идет работа над водо- и теплоснабжением - мэр

В Киеве начинают возобновлять работу метро, идет работа над водо- и теплоснабжением, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Работу метро начинают возобновлять на всех трех линиях. Также запитаны объекты критической инфраструктуры. Восстанавливают давление воды в системе водо- и теплоснабжения. Чтобы как можно быстрее вернуть услуги киевлянам