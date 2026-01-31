Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між енергосистемами України і Молдови, необхідне реагування є, пише УНН.
Були доповіді Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом
Доповнення
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.