Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло за собой каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы, необходимое реагирование есть, пишет УНН.
Были доклады Премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время
Дополнение
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.