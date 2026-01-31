$42.850.00
10:30 • 904 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 1652 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 2164 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 3902 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 4266 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22075 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 40756 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 43410 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28446 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26248 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
публикации
Эксклюзивы
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло за собой каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы, необходимое реагирование есть, пишет УНН.

Были доклады Премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время

- сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергоатом
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова