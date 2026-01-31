Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы, необходимое реагирование есть, пишет УНН.

Были доклады Премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы. Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время