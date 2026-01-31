У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів
Київ • УНН
У Києві рятувальники вивели 481 людину з потягів метрополітену, які зупинилися в тунелях через аварійне відключення електроенергії. Один потяг зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", інший – за 1 км від станції "Видубичі".
Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями. Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі"
Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.