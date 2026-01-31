$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 14279 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 15261 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 14757 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 19856 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 11216 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 25081 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 44165 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 50542 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29457 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У Києві рятувальники вивели 481 людину з потягів метрополітену, які зупинилися в тунелях через аварійне відключення електроенергії. Один потяг зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", інший – за 1 км від станції "Видубичі".

У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів

У Києві рятувальники вивели майже 500 людей під час вимушеної зупинки потягів метрополітену, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями. Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі" 

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.

Метро у Києві відновлює роботу, а у Харкові працює за графіком вихідного дня: скільки чекати на поїзд31.01.26, 15:16 • 1336 переглядiв

Нагадаємо 

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Антоніна Туманова

