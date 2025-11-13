$42.040.02
18:55 • 7666 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20779 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52500 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33869 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33622 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71012 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42763 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39392 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37428 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33319 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Війна в Судані: воєнізовані сили розширюють наступ на схід, насильство посилюється – ЗМІ

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

Воєнізовані Сили швидкої підтримки розширюють наступ на схід Судану, загрожуючи новим етапом громадянської війни. Конфлікт вже спричинив етнічні різанини та масові втечі мирних жителів.

Війна в Судані: воєнізовані сили розширюють наступ на схід, насильство посилюється – ЗМІ

Воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF), що воюють проти армії Судану, розпочали просування на схід, після того, як минулого місяця встановили контроль над більшістю Дарфуру. Ескалація загрожує новим етапом громадянської війни, яка вже спричинила етнічні різанини, масові втечі мирних жителів і втягнула в конфлікт іноземні держави. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Після захоплення міста Аль-Фашир RSF почали наступ у регіоні Кордофан, який є стратегічним коридором між західними та східними територіями країни. Минулого тижня вони взяли під контроль місто Бара, змусивши тікати десятки тисяч людей. За даними Міжнародної організації з міграції, лише з цього району переміщено до 50 тисяч осіб.

Розстрілювали на вулицях та чавили людей технікою: свідки описують різанину в Аль-Фаширі07.11.25, 17:29 • 4258 переглядiв

Свідки повідомляють про страти та напади на цивільних, яких бойовики звинувачували у підтримці армії.

Вони сказали, що ви святкували з армією... ми мусимо вас убити 

– розповів один із врятованих, Халіл, агентству Reuters.

Армія Судану відмовилася приєднатися до запропонованого США перемир’я, попри міжнародне обурення повідомленнями про масові вбивства у Дарфурі. RSF заявили, що й надалі атакуватимуть будь-які позиції армії: "Будь-яке місце, де присутня армія, є законною ціллю".

Сили швидкої підтримки Судану погодилися на пропозицію США щодо гуманітарного перемир’я06.11.25, 17:33 • 3238 переглядiв

Нині бої наближаються до столиці Північного Кордофану – міста Ель-Обейд, а на півдні, у Кадуглі та Аль-Даланджі, армійські підрозділи опинилися в оточенні. Активісти попереджають: якщо бойові дії не зупинити, Судан може остаточно розколотися.

Ключове місто Судану впало після 18-місячної облоги: бойовики встановили над ним контроль27.10.25, 17:30 • 4915 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
