Війна в Судані: воєнізовані сили розширюють наступ на схід, насильство посилюється – ЗМІ
Київ • УНН
Воєнізовані Сили швидкої підтримки розширюють наступ на схід Судану, загрожуючи новим етапом громадянської війни. Конфлікт вже спричинив етнічні різанини та масові втечі мирних жителів.
Воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF), що воюють проти армії Судану, розпочали просування на схід, після того, як минулого місяця встановили контроль над більшістю Дарфуру. Ескалація загрожує новим етапом громадянської війни, яка вже спричинила етнічні різанини, масові втечі мирних жителів і втягнула в конфлікт іноземні держави. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Після захоплення міста Аль-Фашир RSF почали наступ у регіоні Кордофан, який є стратегічним коридором між західними та східними територіями країни. Минулого тижня вони взяли під контроль місто Бара, змусивши тікати десятки тисяч людей. За даними Міжнародної організації з міграції, лише з цього району переміщено до 50 тисяч осіб.
Свідки повідомляють про страти та напади на цивільних, яких бойовики звинувачували у підтримці армії.
Вони сказали, що ви святкували з армією... ми мусимо вас убити
Армія Судану відмовилася приєднатися до запропонованого США перемир’я, попри міжнародне обурення повідомленнями про масові вбивства у Дарфурі. RSF заявили, що й надалі атакуватимуть будь-які позиції армії: "Будь-яке місце, де присутня армія, є законною ціллю".
Нині бої наближаються до столиці Північного Кордофану – міста Ель-Обейд, а на півдні, у Кадуглі та Аль-Даланджі, армійські підрозділи опинилися в оточенні. Активісти попереджають: якщо бойові дії не зупинити, Судан може остаточно розколотися.
