Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ

Военизированные Силы быстрой поддержки (RSF), воюющие против армии Судана, начали продвижение на восток после того, как в прошлом месяце установили контроль над большей частью Дарфура. Эскалация угрожает новым этапом гражданской войны, которая уже привела к этническим расправам, массовым бегствам мирных жителей и втянула в конфликт иностранные государства. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

После захвата города Аль-Фашир RSF начали наступление в регионе Кордофан, который является стратегическим коридором между западными и восточными территориями страны. На прошлой неделе они взяли под контроль город Бара, вынудив бежать десятки тысяч людей. По данным Международной организации по миграции, только из этого района перемещено до 50 тысяч человек.

Расстреливали на улицах и давили людей техникой: свидетели описывают резню в Аль-Фашире

Свидетели сообщают о казнях и нападениях на гражданских, которых боевики обвиняли в поддержке армии.

Они сказали, что вы праздновали с армией... мы должны вас убить