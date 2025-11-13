$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
14:40 • 19186 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 17073 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18275 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
11:14 • 45494 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32776 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34729 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
13 ноября, 07:00 • 37006 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32955 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28194 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Военизированные Силы быстрой поддержки расширяют наступление на восток Судана, угрожая новым этапом гражданской войны. Конфликт уже вызвал этнические резни и массовые бегства мирных жителей.

Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ

Военизированные Силы быстрой поддержки (RSF), воюющие против армии Судана, начали продвижение на восток после того, как в прошлом месяце установили контроль над большей частью Дарфура. Эскалация угрожает новым этапом гражданской войны, которая уже привела к этническим расправам, массовым бегствам мирных жителей и втянула в конфликт иностранные государства. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

После захвата города Аль-Фашир RSF начали наступление в регионе Кордофан, который является стратегическим коридором между западными и восточными территориями страны. На прошлой неделе они взяли под контроль город Бара, вынудив бежать десятки тысяч людей. По данным Международной организации по миграции, только из этого района перемещено до 50 тысяч человек.

Расстреливали на улицах и давили людей техникой: свидетели описывают резню в Аль-Фашире07.11.25, 17:29 • 4238 просмотров

Свидетели сообщают о казнях и нападениях на гражданских, которых боевики обвиняли в поддержке армии.

Они сказали, что вы праздновали с армией... мы должны вас убить 

– рассказал один из спасенных, Халил, агентству Reuters.

Армия Судана отказалась присоединиться к предложенному США перемирию, несмотря на международное возмущение сообщениями о массовых убийствах в Дарфуре. RSF заявили, что и впредь будут атаковать любые позиции армии: "Любое место, где присутствует армия, является законной целью".

Силы быстрого реагирования Судана согласились на предложение США о гуманитарном перемирии06.11.25, 17:33 • 3192 просмотра

Сейчас бои приближаются к столице Северного Кордофана – городу Эль-Обейд, а на юге, в Кадугли и Аль-Даланджи, армейские подразделения оказались в окружении. Активисты предупреждают: если боевые действия не остановить, Судан может окончательно расколоться.

Ключевой город Судана пал после 18-месячной осады: боевики установили над ним контроль27.10.25, 17:30 • 4911 просмотров

Степан Гафтко

