Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ
Киев • УНН
Военизированные Силы быстрой поддержки расширяют наступление на восток Судана, угрожая новым этапом гражданской войны. Конфликт уже вызвал этнические резни и массовые бегства мирных жителей.
Военизированные Силы быстрой поддержки (RSF), воюющие против армии Судана, начали продвижение на восток после того, как в прошлом месяце установили контроль над большей частью Дарфура. Эскалация угрожает новым этапом гражданской войны, которая уже привела к этническим расправам, массовым бегствам мирных жителей и втянула в конфликт иностранные государства. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
После захвата города Аль-Фашир RSF начали наступление в регионе Кордофан, который является стратегическим коридором между западными и восточными территориями страны. На прошлой неделе они взяли под контроль город Бара, вынудив бежать десятки тысяч людей. По данным Международной организации по миграции, только из этого района перемещено до 50 тысяч человек.
Свидетели сообщают о казнях и нападениях на гражданских, которых боевики обвиняли в поддержке армии.
Они сказали, что вы праздновали с армией... мы должны вас убить
Армия Судана отказалась присоединиться к предложенному США перемирию, несмотря на международное возмущение сообщениями о массовых убийствах в Дарфуре. RSF заявили, что и впредь будут атаковать любые позиции армии: "Любое место, где присутствует армия, является законной целью".
Сейчас бои приближаются к столице Северного Кордофана – городу Эль-Обейд, а на юге, в Кадугли и Аль-Даланджи, армейские подразделения оказались в окружении. Активисты предупреждают: если боевые действия не остановить, Судан может окончательно расколоться.
