Фіктивний туберкульоз за 11 500 доларів: на Закарпатті викрили масштабну медичну корупційну схему
Київ • УНН
На Закарпатті викрито схему, де лікарі оформлювали фіктивний туберкульоз для ухилення від мобілізації або отримання інвалідності. Шість осіб, включаючи медиків, підміняли біологічні зразки, отримуючи до 4 тисяч доларів за послугу.
На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну схему у сфері охорони здоров’я, за допомогою якої пацієнтам незаконно оформлювали діагноз туберкульозу шляхом підміни біологічних зразків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у схемі брали участь шестеро осіб. Серед них – двоє лікарів-фтизіатрів обласної лікарні, завідувач поліклініки, лікар-фтизіатр та лаборантка районної лікарні, а також пацієнт, який надавав власні зразки для підміни.
Медичні працівники використовували мокротиння реального хворого на туберкульоз, щоб штучно створювати позитивні результати аналізів для інших осіб. Завдяки цьому "клієнти" могли проходити військово-лікарські комісії, отримувати відстрочки від мобілізації або оформлювати інвалідність.
Слідством задокументовано щонайменше п’ять таких випадків. Вартість незаконних "послуг" сягала до 4 тисяч доларів з однієї людини. Загальна сума отриманих хабарів, за попередніми даними, могла перевищувати 11,5 тисячі доларів.
Організатором схеми правоохоронці вважають лікаря районної поліклініки. Учасники групи підшуковували клієнтів, забезпечували фальшиві медичні висновки та сприяли оформленню необхідних документів.
Підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів та відсторонення фігурантів від займаних посад.
