Фіктивний туберкульоз за 11 500 доларів: на Закарпатті викрили масштабну медичну корупційну схему

Ексклюзив
15:05 • 1796 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 3336 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 10135 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 20185 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 46859 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25292 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 25026 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 20872 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14100 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13890 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 29451 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 28138 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 13791 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 19590 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 8180 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 1758 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 46835 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 61505 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 91434 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 91339 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 8298 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 13849 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 35860 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20264 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19825 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

Фіктивний туберкульоз за 11 500 доларів: на Закарпатті викрили масштабну медичну корупційну схему

Київ • УНН

 • 184 перегляди

На Закарпатті викрито схему, де лікарі оформлювали фіктивний туберкульоз для ухилення від мобілізації або отримання інвалідності. Шість осіб, включаючи медиків, підміняли біологічні зразки, отримуючи до 4 тисяч доларів за послугу.

Фіктивний туберкульоз за 11 500 доларів: на Закарпатті викрили масштабну медичну корупційну схему
Фото: Офіс Генерального прокурора України

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну схему у сфері охорони здоров’я, за допомогою якої пацієнтам незаконно оформлювали діагноз туберкульозу шляхом підміни біологічних зразків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у схемі брали участь шестеро осіб. Серед них – двоє лікарів-фтизіатрів обласної лікарні, завідувач поліклініки, лікар-фтизіатр та лаборантка районної лікарні, а також пацієнт, який надавав власні зразки для підміни.

Медичні працівники використовували мокротиння реального хворого на туберкульоз, щоб штучно створювати позитивні результати аналізів для інших осіб. Завдяки цьому "клієнти" могли проходити військово-лікарські комісії, отримувати відстрочки від мобілізації або оформлювати інвалідність.

Слідством задокументовано щонайменше п’ять таких випадків. Вартість незаконних "послуг" сягала до 4 тисяч доларів з однієї людини. Загальна сума отриманих хабарів, за попередніми даними, могла перевищувати 11,5 тисячі доларів.

Організатором схеми правоохоронці вважають лікаря районної поліклініки. Учасники групи підшуковували клієнтів, забезпечували фальшиві медичні висновки та сприяли оформленню необхідних документів.

Підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів та відсторонення фігурантів від займаних посад.

Нагадаємо

Підполковник Державної прикордонної служби України та його двоюрідний брат з рф переправили понад 70 військовозобов'язаних до ЄС за 17-20 тисяч доларів. Вони виготовляли підроблені документи від Міжнародної організації з міграції.

