Фиктивный туберкулез за 11 500 долларов: на Закарпатье разоблачили масштабную медицинскую коррупционную схему
Киев • УНН
На Закарпатье разоблачена схема, где врачи оформляли фиктивный туберкулез для уклонения от мобилизации или получения инвалидности. Шесть человек, включая медиков, подменяли биологические образцы, получая до 4 тысяч долларов за услугу.
На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную схему в сфере здравоохранения, с помощью которой пациентам незаконно оформляли диагноз туберкулеза путем подмены биологических образцов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в схеме участвовали шесть человек. Среди них – двое врачей-фтизиатров областной больницы, заведующий поликлиникой, врач-фтизиатр и лаборантка районной больницы, а также пациент, который предоставлял собственные образцы для подмены.
Медицинские работники использовали мокроту реального больного туберкулезом, чтобы искусственно создавать положительные результаты анализов для других лиц. Благодаря этому "клиенты" могли проходить военно-врачебные комиссии, получать отсрочки от мобилизации или оформлять инвалидность.
Следствием задокументировано по меньшей мере пять таких случаев. Стоимость незаконных "услуг" достигала до 4 тысяч долларов с одного человека. Общая сумма полученных взяток, по предварительным данным, могла превышать 11,5 тысячи долларов.
Организатором схемы правоохранители считают врача районной поликлиники. Участники группы подыскивали клиентов, обеспечивали фальшивые медицинские заключения и способствовали оформлению необходимых документов.
Подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения и отстранении фигурантов от занимаемых должностей.
Напомним
