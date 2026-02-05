$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 738 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 2546 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 9492 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 19737 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 46135 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 25154 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 24924 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20818 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14063 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13860 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Фиктивный туберкулез за 11 500 долларов: на Закарпатье разоблачили масштабную медицинскую коррупционную схему

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Закарпатье разоблачена схема, где врачи оформляли фиктивный туберкулез для уклонения от мобилизации или получения инвалидности. Шесть человек, включая медиков, подменяли биологические образцы, получая до 4 тысяч долларов за услугу.

Фиктивный туберкулез за 11 500 долларов: на Закарпатье разоблачили масштабную медицинскую коррупционную схему
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную схему в сфере здравоохранения, с помощью которой пациентам незаконно оформляли диагноз туберкулеза путем подмены биологических образцов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в схеме участвовали шесть человек. Среди них – двое врачей-фтизиатров областной больницы, заведующий поликлиникой, врач-фтизиатр и лаборантка районной больницы, а также пациент, который предоставлял собственные образцы для подмены.

Медицинские работники использовали мокроту реального больного туберкулезом, чтобы искусственно создавать положительные результаты анализов для других лиц. Благодаря этому "клиенты" могли проходить военно-врачебные комиссии, получать отсрочки от мобилизации или оформлять инвалидность.

Следствием задокументировано по меньшей мере пять таких случаев. Стоимость незаконных "услуг" достигала до 4 тысяч долларов с одного человека. Общая сумма полученных взяток, по предварительным данным, могла превышать 11,5 тысячи долларов.

Организатором схемы правоохранители считают врача районной поликлиники. Участники группы подыскивали клиентов, обеспечивали фальшивые медицинские заключения и способствовали оформлению необходимых документов.

Подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения и отстранении фигурантов от занимаемых должностей.

Напомним

Подполковник Государственной пограничной службы Украины и его двоюродный брат из РФ переправили более 70 военнообязанных в ЕС за 17-20 тысяч долларов. Они изготавливали поддельные документы от Международной организации по миграции.

Андрей Тимощенков

