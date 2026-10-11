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Біля берегів Джибуті загинули понад 100 мігрантів, є зниклі безвісти

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Судно з мігрантами перекинулося дорогою з Джибуті до Ємену. Загинули 109 людей, зокрема 15 дітей, понад 116 зникли безвісти.

Біля берегів Джибуті загинули понад 100 мігрантів, є зниклі безвісти
Фото: Reuters

Агентство ООН повідомило, що біля узбережжя Джибуті перекинулося судно, внаслідок чого загинули 109 мігрантів, а понад 116 вважаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на Sky News.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), серед загиблих — п’ятнадцятеро дітей.

Як розповіли МОМ вцілілі, судно прямувало з Джибуті до Ємену і перекинулося поблизу Гухере, на північ від міста Обок, у ніч на 8 жовтня.

Агентство додало, що врятуватися вдалося понад 80 особам; усі вони є громадянами Ефіопії.

"Це жахлива втрата людських життів. Ми подумки з тими, хто вижив, а також із родинами, які втратили близьких або досі не мають жодних звісток про своїх рідних", — заявив Александр Куассак, голова місії МОМ у Джибуті.

"Наші команди працюють на місці разом із місцевою владою, надаючи екстрену допомогу. Ця трагедія є суворим нагадуванням про небезпеки, з якими стикаються мігранти на цьому маршруті, шукаючи можливостей для заробітку".

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У МОМ повідомили, що надають допомогу 64 вцілілим у Центрі допомоги мігрантам в Обоку, тоді як влада Джибуті продовжує пошуково-рятувальні роботи.

Тисячі мігрантів із країн Африканського Рогу подорожують через Джибуті та перетинають Баб-ель-Мандебську протоку, прямуючи до Ємену в пошуках безпеки й роботи, додали в МОМ.

Насильство в Ємені не зупиняє мігрантів, зазначили в агентстві.

За даними проєкту МОМ "Зниклі мігранти" (Missing Migrants Project), у 2025 році на цьому маршруті загинули або зникли безвісти понад 900 мігрантів.

Антоніна Туманова

Світ
Міжнародна організація з міграції
Ефіопія
Ємен