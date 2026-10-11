У берегов Джибути погибли более 100 мигрантов, есть пропавшие без вести

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Агентство ООН сообщило, что у побережья Джибути перевернулось судно, в результате чего погибли 109 мигрантов, а более 116 считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), среди погибших — пятнадцать детей.

Как рассказали МОМ выжившие, судно направлялось из Джибути в Йемен и перевернулось недалеко от Гухере, к северу от города Обок, в ночь на 8 октября.

Агентство добавило, что спастись удалось более чем 80 людям; все они являются гражданами Эфиопии.

"Это ужасная потеря человеческих жизней. Мы мысленно с теми, кто выжил, а также с семьями, которые потеряли близких или до сих пор не имеют никаких известий о своих родных", — заявил Александр Куассак, глава миссии МОМ в Джибути.

"Наши команды работают на месте вместе с местными властями, оказывая экстренную помощь. Эта трагедия служит суровым напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются мигранты на этом маршруте, ища возможности для заработка".

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В МОМ сообщили, что оказывают помощь 64 выжившим в Центре помощи мигрантам в Обоке, тогда как власти Джибути продолжают поисково-спасательные работы.

Тысячи мигрантов из стран Африканского Рога путешествуют через Джибути и пересекают Баб-эль-Мандебский пролив, направляясь в Йемен в поисках безопасности и работы, добавили в МОМ.

Насилие в Йемене не останавливает мигрантов, отметили в агентстве.

По данным проекта МОМ "Пропавшие мигранты" (Missing Migrants Project), в 2025 году на этом маршруте погибли или пропали без вести более 900 мигрантов.