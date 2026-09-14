У Крита затонуло судно с мигрантами: один погибший, 20 пропавших без вести

Фото Мэтта Артца

Лодка, перевозившая мигрантов из Ливии на остров Крит, начала набирать воду и потеряла ход. В результате инцидента погиб как минимум один человек, ещё 20 считаются пропавшими без вести, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Береговая охрана Греции сообщила, что рано утром в понедельник на месте происшествия — примерно в 75 километрах к югу от Крита — были спасены 51 человек. В поисковой операции задействовали патрульные катера, вертолёт, беспилотник и коммерческие суда; помощь также оказывало агентство Европейского Союза по охране границ Frontex.

Опасный маршрут через Средиземное море из восточной Ливии на Крит стал одним из наиболее активных путей нелегальной миграции в Европу, тогда как на других маршрутах количество мигрантов в целом сократилось.

У Канарских островов потерпела крушение лодка с мигрантами — погибли десятки людей, в том числе младенец