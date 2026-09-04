У Канарских островов потерпела крушение лодка с мигрантами — погибли десятки людей, в том числе младенец
Киев • УНН
Лодка со 128 мигрантами следовала из Гамбии 27 дней и потерпела крушение у острова Гран-Канария. Подтверждено около 80 смертей.
Около 80 мигрантов погибли после того, как лодка со 128 людьми на борту оказалась в бедственном положении у южного побережья острова Гран-Канария. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на испанскую Морскую спасательную службу, пишет УНН.
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Лодка отправилась из Гамбии 7 августа и провела в море 27 дней. Сигнал о помощи спасатели получили в среду, а около полуночи смогли добраться до судна.
На момент прибытия спасателей на борту находились тела 5 погибших. Выживших доставили в порт Аргинегин на Гран-Канарии, где ими занимаются местные власти.
Среди погибших были женщины и младенец
Основательница неправительственной организации Walking Borders Хелена Малено со ссылкой на показания спасённых сообщила, что во время перехода погибли, в частности, 3 женщины и младенец.
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Испанская Морская спасательная служба заявила, что по состоянию на утро подтвердила около 80 смертей среди 128 человек, находившихся на судне. Тела многих погибших не удалось извлечь из-за неблагоприятных погодных условий.Атлантический маршрут из Западной Африки к Канарским островам считается одним из самых опасных миграционных путей. Ежегодно тысячи людей пытаются добраться по нему до территории Испании, преодолевая большие расстояния на переполненных лодках.
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