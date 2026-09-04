Біля Канарських островів човен з мігрантами зазнав аварії - загинули десятки людей, в тому числі немовля
Київ • УНН
Човен із 128 мігрантами прямував із Гамбії 27 днів і зазнав аварії біля Гран-Канарії. Підтверджено близько 80 смертей.
Близько 80 мігрантів загинули після того, як човен із 128 людьми на борту потрапив у скрутне становище біля південного узбережжя острова Гран-Канарія. Про це повідомляє Sky News із посиланням на іспанську Морську рятувальну службу, пише УНН.
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Човен вирушив із Гамбії 7 серпня та провів у морі 27 днів. Сигнал про допомогу рятувальники отримали у середу, а близько опівночі змогли дістатися до судна.
На момент прибуття рятувальників на борту перебували тіла 5 загиблих. Тих, хто вижив, доправили до порту Аргінегін на Гран-Канарії, де ними опікується місцева влада.
Серед загиблих були жінки та немовля
Засновниця неурядової організації Walking Borders Хелена Малено з посиланням на свідчення врятованих повідомила, що під час переходу загинули, зокрема, 3 жінки та немовля.
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Іспанська Морська рятувальна служба заявила, що станом на ранок підтвердила близько 80 смертей серед 128 людей, які перебували на судні. Тіла багатьох загиблих не вдалося дістати через несприятливі погодні умови.Атлантичний маршрут із Західної Африки до Канарських островів вважається одним із найнебезпечніших міграційних шляхів. Щороку ним намагаються дістатися території Іспанії тисячі людей, долаючи великі відстані на переповнених човнах.
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