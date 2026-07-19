В Индонезии после аварии пассажирской лодки нашли пятерых выживших, ещё 20 человек ищут
Киев • УНН
Пятерых человек, включая семилетнюю девочку, нашли живыми после затопления лодки у островов Селаяр. Ещё 20 пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести.
В Индонезии спасатели обнаружили пятерых человек, выживших после затопления пассажирской лодки, которое произошло на этой неделе у островов Селаяр. Еще 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Пассажирское судно KM Nurul Salsa затонуло в среду примерно в 43 морских милях (79 км) от порта на островах Селаяр в провинции Южный Сулавеси. На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя.
По словам руководителя поисково-спасательного управления Макассара Мухаммада Арифа Анвара, пятерых выживших, среди которых семилетняя девочка, нашли поздно вечером в субботу. Они держались за рыболовную ловушку, принадлежащую местному рыбаку.
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Спасенных – одного мужчину и четырех женщин – эвакуировали рыболовной лодкой, после чего доставили в порт города Бентенг для медицинского осмотра и опроса.
На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Поисково-спасательная операция продолжается, спасатели продолжают искать еще 20 человек, которые остаются пропавшими без вести.
Пассажирские лодки являются одним из самых распространенных видов транспорта в Индонезии, которая состоит из более чем 17 тысяч островов. В то же время аварии на воде в стране происходят регулярно из-за несоблюдения требований безопасности и перегрузки судов.
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