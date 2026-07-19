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В Индонезии после аварии пассажирской лодки нашли пятерых выживших, ещё 20 человек ищут

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

Пятерых человек, включая семилетнюю девочку, нашли живыми после затопления лодки у островов Селаяр. Ещё 20 пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести.

В Индонезии после аварии пассажирской лодки нашли пятерых выживших, ещё 20 человек ищут

В Индонезии спасатели обнаружили пятерых человек, выживших после затопления пассажирской лодки, которое произошло на этой неделе у островов Селаяр. Еще 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Пассажирское судно KM Nurul Salsa затонуло в среду примерно в 43 морских милях (79 км) от порта на островах Селаяр в провинции Южный Сулавеси. На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя.

По словам руководителя поисково-спасательного управления Макассара Мухаммада Арифа Анвара, пятерых выживших, среди которых семилетняя девочка, нашли поздно вечером в субботу. Они держались за рыболовную ловушку, принадлежащую местному рыбаку.

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Спасенных – одного мужчину и четырех женщин – эвакуировали рыболовной лодкой, после чего доставили в порт города Бентенг для медицинского осмотра и опроса.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Поисково-спасательная операция продолжается, спасатели продолжают искать еще 20 человек, которые остаются пропавшими без вести.

Пассажирские лодки являются одним из самых распространенных видов транспорта в Индонезии, которая состоит из более чем 17 тысяч островов. В то же время аварии на воде в стране происходят регулярно из-за несоблюдения требований безопасности и перегрузки судов.

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Степан Гафтко

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Ассошиэйтед Пресс
Индонезия