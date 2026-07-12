У побережья Вьетнама перевернулась лодка с туристами, погибли по меньшей мере 15 человек

$44.5250.88
ukenru
11 июля, 17:44 • 12920 просмотра
Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки
11 июля, 14:25 • 34103 просмотра
Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg
11 июля, 12:16 • 35972 просмотра
Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражуPhoto
11 июля, 10:53 • 37973 просмотра
Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха - The Telegraph
11 июля, 09:30 • 45123 просмотра
За ночь военные поразили еще 21 российский танкер в Азовском мореVideo
11 июля, 08:13 • 31877 просмотра
В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - ЗеленскийPhotoVideo
11 июля, 06:41 • 26607 просмотра
рф приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины - Reuters
11 июля, 05:03 • 25250 просмотра
Атака на Киев: 10 пострадавших, среди них ребенок, пожары в трех районахVideo
11 июля, 01:01 • 27435 просмотра
Враг атаковал Киев ракетами: в Днепровском районе повреждено нежилое здание
10 июля, 23:26 • 31804 просмотра
Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов США - CNNVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
87%
747мм
Популярные новости
Расследование по "Скале": военного отправили под арест за избиение капеллана и подполковника11 июля, 14:53 • 14832 просмотра
ОК "Север" сообщило о расследовании событий с военными 155-й ОМБр: командир самовольно покинул службу, его разыскивают11 июля, 15:58 • 15131 просмотра
Польша готова помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, но есть условие11 июля, 17:35 • 20709 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций20:10 • 10446 просмотра
Полузащитник сборной ЮАР Адамс умер в 25 лет - вероятно, футболист покончил жизнь самоубийством20:15 • 12499 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 49586 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 50059 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 44050 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 60660 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 82978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций20:10 • 10546 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 45446 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 51704 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 49084 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 122771 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вторая мировая война
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

У побережья Вьетнама перевернулась лодка с туристами, погибли по меньшей мере 15 человек

Киев • УНН

 • 758 просмотра

У острова Фукуок перевернулось туристическое судно с 36 людьми на борту, погибли по меньшей мере 15 человек. Посольство Индии создало центры экстренного реагирования для помощи пострадавшим.

У побережья Вьетнама перевернулась лодка с туристами, погибли по меньшей мере 15 человек

У острова Фукуок во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на VnExpress, пишет УНН.

Детали

По данным местных властей, на борту находились 36 человек: 32 туриста из Индии, трое членов экипажа и один сопровождающий. Выжить удалось 21 человеку. Лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега, когда направлялась с острова Хон Мей Рут в порт Ан Тхой.

Посольство Индии во Вьетнаме сообщило, что следит за развитием ситуации и создало центры экстренного реагирования в Хошимине и Ханое для помощи семьям пострадавших.

Продолжается поисково-спасательная операция

Точные детали инцидента выясняются, пока местные власти проводят поисково-спасательные операции

– говорится в заявлении посольства Индии, которое назвало событие "трагическим" инцидентом.

По информации VnExpress, на момент аварии в районе были неспокойные погодные условия и высокие волны. Остров Фукуок является одним из самых популярных туристических направлений Вьетнама и в последние годы пользуется особой популярностью среди туристов из Индии.

У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 50 человек погибли или пропали без вести20.06.26, 04:58 • 4059 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира