У побережья Вьетнама перевернулась лодка с туристами, погибли по меньшей мере 15 человек
Киев • УНН
У острова Фукуок перевернулось туристическое судно с 36 людьми на борту, погибли по меньшей мере 15 человек. Посольство Индии создало центры экстренного реагирования для помощи пострадавшим.
У острова Фукуок во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на VnExpress, пишет УНН.
Детали
По данным местных властей, на борту находились 36 человек: 32 туриста из Индии, трое членов экипажа и один сопровождающий. Выжить удалось 21 человеку. Лодка перевернулась примерно в 400 метрах от берега, когда направлялась с острова Хон Мей Рут в порт Ан Тхой.
Посольство Индии во Вьетнаме сообщило, что следит за развитием ситуации и создало центры экстренного реагирования в Хошимине и Ханое для помощи семьям пострадавших.
Продолжается поисково-спасательная операция
Точные детали инцидента выясняются, пока местные власти проводят поисково-спасательные операции
По информации VnExpress, на момент аварии в районе были неспокойные погодные условия и высокие волны. Остров Фукуок является одним из самых популярных туристических направлений Вьетнама и в последние годы пользуется особой популярностью среди туристов из Индии.
У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 50 человек погибли или пропали без вести20.06.26, 04:58 • 4059 просмотров