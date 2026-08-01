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Мужчины в военной форме в Одессе ограбили супружескую пару, забрав деньги на лечение и похороны сына

Киев • УНН

 • 13237 просмотра

Двое мужчин в военной форме проникли в дом в Одессе, связали супружескую пару и похитили 8 500 долларов и 50 000 гривен, предназначенных на лечение и похороны сына. Полиция задержала подозреваемых, часть похищенного изъята.

Мужчины в военной форме в Одессе ограбили супружескую пару, забрав деньги на лечение и похороны сына

Двое мужчин в военной форме и балаклавах проникли в частный дом в Одессе, где, угрожая оружием, связали супружескую пару и забрали деньги и драгоценности. Среди похищенного - 8 500 долларов США и 50 тысяч гривен, которые семья собирала на лечение мужа и обустройство места захоронения сына. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ, пишет УНН.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины задержаны два лица, причастных к совершению особо тяжкого преступления

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце июня двое мужчин в военной форме и балаклавах проникли в частный дом в Одессе. Представившись сотрудниками одной из силовых структур, они, угрожая оружием, связали супружескую пару и завладели золотыми и серебряными украшениями, а также 8 500 долларами США и 50 000 гривен, которые семья собирала на лечение мужа и обустройство места захоронения сына. После совершения преступления нападавшие скрылись.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками и следователями Одесского районного управления полиции совместно с сотрудниками управлений уголовного розыска и криминального анализа ГУНП в Одесской области, при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона установлены лица, причастные к нападению.

Во время проведения санкционированных обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества, транспортное средство, которым пользовались фигуранты, одежда, в которой они совершали преступление, а также другие вещественные доказательства.

Безопасность участников следственных действий и задержание проведены при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области и бойцов отделения быстрого реагирования и внезапного действия "СКОРПИОН" Одесского зонального отдела ВСП.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Киеве задержали злоумышленника, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе31.07.26, 14:13 • 3808 просмотров

Ольга Розгон

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