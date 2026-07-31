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В Киеве задержали злоумышленника, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе

Киев • УНН

 • 3806 просмотра

36-летний киевлянин оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с боеприпасами.

В Киеве задержали злоумышленника, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе

В Киеве задержали мужчину, который оставил боеприпасы возле ресторана в Днепровском районе столицы. Правоохранители сообщили ему о подозрении по факту незаконного обращения с боеприпасами. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами криминального анализа установили личность мужчины, который оставил боеприпасы. Им оказался 36-летний местный житель

- говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном приобретении и ношении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним

На днях, на перилах лестницы, ведущей к одному из заведений питания в Днепровском районе столицы, обнаружили куртку, внутри которой находились два корпуса двух гранат и запал. Тогда на месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы районного управления полиции и взрывотехники столичного главка, которые задокументировали преступление и изъяли опасные предметы.

Ольга Розгон

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