У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 50 человек погибли или пропали без вести

У побережья Ливии перевернулась лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до Европы через Средиземное море. В результате трагедии 51 человек погиб или считается пропавшим без вести, сообщает AP, пишет УНН.

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По информации мониторинговой группы Abreen, авария произошла 12 июня у восточного побережья североафриканской страны. После катастрофы выжить удалось лишь десяти человекам. В настоящее время подтверждена гибель 11 мигрантов, еще 40 человек считаются пропавшими без вести.

Тела погибших начало выбрасывать на побережье

Ливийская береговая охрана и представители Красного Полумесяца сообщили, что в течение последних суток на берег у города Тобрук начали выносить тела жертв аварии. Спасатели продолжают поисковые работы и устанавливают обстоятельства трагедии.

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Ливия остается одним из главных транзитных пунктов для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, стремящихся попасть в Европу. Контрабандисты часто отправляют людей в море на переполненных и опасных лодках, что регулярно приводит к масштабным трагедиям.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2026 года на центральном средиземноморском маршруте погибли или пропали без вести более 800 мигрантов. В прошлом году количество жертв на этом направлении превысило 1300 человек.

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