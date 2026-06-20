У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, более 50 человек погибли или пропали без вести
Киев • УНН
Лодка с мигрантами перевернулась у восточного побережья Ливии 12 июня. Выжили только десятеро, 11 погибших подтверждено, 40 пропали без вести.
У побережья Ливии перевернулась лодка с мигрантами, пытавшимися добраться до Европы через Средиземное море. В результате трагедии 51 человек погиб или считается пропавшим без вести, сообщает AP, пишет УНН.
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По информации мониторинговой группы Abreen, авария произошла 12 июня у восточного побережья североафриканской страны. После катастрофы выжить удалось лишь десяти человекам. В настоящее время подтверждена гибель 11 мигрантов, еще 40 человек считаются пропавшими без вести.
Тела погибших начало выбрасывать на побережье
Ливийская береговая охрана и представители Красного Полумесяца сообщили, что в течение последних суток на берег у города Тобрук начали выносить тела жертв аварии. Спасатели продолжают поисковые работы и устанавливают обстоятельства трагедии.
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Ливия остается одним из главных транзитных пунктов для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, стремящихся попасть в Европу. Контрабандисты часто отправляют людей в море на переполненных и опасных лодках, что регулярно приводит к масштабным трагедиям.
По данным Международной организации по миграции, с начала 2026 года на центральном средиземноморском маршруте погибли или пропали без вести более 800 мигрантов. В прошлом году количество жертв на этом направлении превысило 1300 человек.
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