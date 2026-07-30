В Грузии назвали предварительную причину полного блэкаута, произошедшего на прошлой неделе
Киев • УНН
GNERC сообщила, что обесточивание Грузии произошло из-за внезапного отключения от энергосистемы Азербайджана. Расследование продолжается по двум направлениям, СГБ проверяет версию саботажа.
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Грузии представила первые результаты расследования системной аварии, которая обесточила всю страну в ночь на 24 июля. Отключение повторилось утром 25 июля, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
По данным регулятора, в 00:10 грузинская энергосистема внезапно отключилась от азербайджанской, с которой работала в связке. Оставшись в изоляции, сеть не справилась с нагрузкой: частота и напряжение резко упали, электростанции начали массово отключаться одна за другой, и страна погрузилась в блэкаут.
В комиссии подчеркнули, что причиной цепочки сбоев могла стать линия электропередачи "Гегути" напряжением 110 кВ, принадлежащая компании Energo-Pro Georgia и выходящая с подстанции "Кутаиси 220".
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При этом GNERC возложила часть ответственности и на Государственную электросистему Грузии. Регулятор заявил, что оператор обязан был пересчитать параметры релейной защиты и автоматики, не дожидаясь полного переоснащения линий, чтобы минимизировать риски автоматического отделения от азербайджанской энергосистемы.
Расследование продолжается по двум направлениям: эксперты выясняют причины обрыва связи с Азербайджаном и проверяют способность самой грузинской системы стабильно работать в изолированном режиме. В то же время Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование по статье о саботаже.
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Напомним
В ночь на 24 июля в Тбилиси и ряде других городов Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии, которое охватило почти всю страну.