Грузию второй раз за двое суток поразил масштабный блэкаут, затронул Тбилиси и регионы

Грузия столкнулась со вторым за двое суток масштабным отключением электроэнергии: утром в субботу без света снова остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализованной, пишет УНН со ссылкой на NewsGeorgia.

Детали

Сбой в национальной энергосистеме произошел около 08:00 по местному времени. Известно, что отключения затронули столицу страны, а также города Батуми, Кутаиси и ряд других населенных пунктов.

В Тбилиси была приостановлена работа метрополитена, возникли проблемы с движением поездов, из-за остановки насосных станций начались перебои с водоснабжением. Также сообщалось о нестабильной работе мобильного интернета.

Процесс восстановления подачи электроэнергии уже начался — в отдельных районах Тбилиси свет появился через полчаса после сбоя.

Нынешний блэкаут произошел менее чем через 30 часов после предыдущей аварии, которая обесточила Грузию в ночь на 24 июля. В прошлый раз восстановление энергосети заняло почти всю ночь.

Почти вся Грузия осталась без света из-за масштабного блэкаута

Официальные версии причин первого блэкаута до сих пор не обнародованы. Сообщение о сбое на линии электропередачи с Турцией оператор GSE опроверг, а руководство Ингурской ГЭС также не подтвердило заявления о каких-либо авариях на станции.

Государственная электросистема Грузии (GSE) прокомментировала повторный масштабный блэкаут, произошедший утром 25 июля, заявив о начавшемся восстановлении энергоснабжения.

По данным компании, системный сбой произошел около 08:00 по местному времени, однако уже в 08:05 электричество начали постепенно подавать в районы Тбилиси и подавляющее большинство регионов страны. Полностью завершить восстановительные работы оператор обещает "в кратчайшие сроки".

Точных причин как сегодняшнего аварийного отключения, так и предыдущего блэкаута, произошедшего в ночь на 24 июля, в GSE до сих пор не называют. В компании лишь отметили, что параллельно с ликвидацией последствий ведут работы по выяснению причин сбоя, а подробности обнародуют позже.

За последние двое суток это уже вторая авария, которая обесточила Грузию и привела к остановке метро, поездов, проблемам с водоснабжением и мобильным интернетом. Накануне Национальная комиссия по регулированию энергетики (GNERC) созвала экстренное заседание и предоставила специальной группе неограниченный доступ к данным энергокомпаний для проведения независимого расследования.